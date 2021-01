Blindgänger in Uedem : Evakuierung nach Bombenfund - Entschärfung um 17.30 Uhr geplant

Eine fünf Zentner schwere Bombe, ähnlich wie diese, wurde bei Bauarbeiten in Uedem gefunden. Der Blindgänger wird am heutigen Donnerstag, 17.30 Uhr, entschärft. Foto: dpa/Friso Gentsch

Uedem Im Baugebiet Mörsfeld ist am Donnerstag bei Bauarbeiten eine fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Bis um 17 Uhr müssen alle Gebäude in einem Radius von 250 Meter geräumt sein.

In Uedem im Mörsfeld ist am Donnerstag, 14. Januar, bei Bauarbeiten ein Blindgänger gefunden worden. Die fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird noch am selben Tag entschärft. Bis spätestens 17 Uhr müssen alle Gebäude in einem Radius von 250 Metern um den Fundort geräumt sein.