Ein Rückblick : Gocher Großprojekte und die Bürger

Goch Die noch gar nicht in der Politik gelandete Diskussion über das mögliche Hotelprojekt im Rosengarten des Stadtparks lenkt den Blick zurück auf Rathausneubau, GochNess und auch Nierswelle. Ludwig Kade (ZIG) warf den ersten Stein.

Das geplante Rilano-Hotel im Rosengarten des Gocher Stadtparks war kaum vorgestellt, da ging ein Aufschrei durchs digitale Goch, gefolgt von zig Stellungnahmen aus Leserschaft und Politik in der RP: Der Klever Investor Bernd „Mom“ Zevens möge ein weiteres Rilano-Hotel bauen, aber nicht an dieser historischen Stelle am Eingang zur grünen Lunge der Stadt. Die Gegenwehr war so lautstark, dass Bernd Zevens schnell bekundete, er werde auf keinen Fall gegen den Willen der Gocher Bürger bauen, sondern sei offen für einen anderen geeigneten Standort. Es ist das Verdienst des Politikers Ludwig Kade, Fraktionschef von „Zukunft in Goch“ (ZIG), in bemerkenswerter Ehrlichkeit daran zu erinnern, dass sich Bürgerproteste gegen Großprojekte auch manchmal im Rückblick als falsch erweisen. Damit meint er seine eigene ZIG, die im Mai 2004 als Protestpartei gegen den geplanten Rathausneubau gegründet wurde und im selben Jahr mit 11,02 Prozent der Stimmen in den Gocher Stadtrat einzog. Anderthalb Jahrzehnte später sagt Kade: „Heute bin ich froh, dass wir unser Rathaus haben, denn ohne den Neubau wäre die Verwaltung nicht in der Lage, ihre Arbeit zum Wohle der Stadt so gut zu bewältigen.“. Ähnliches schreibt er auch über die negative Einstellung vieler Bürger zur Nierswelle. Was Kade meint: Der Zeitgeist beurteilt so manche aktuelle Entscheidung eben anders, als es nachfolgende Generationen vielleicht tun.