Goch : Stadtwerke: 50 Stromladesäulen für Goch

Kimberly Fylla von den Stadtwerken Goch an einer der inzwischen 40 Ladesäulen in Goch. Foto: Kristina Derks

Goch 354.000 Euro wurden bisher in 40 „Tanksäulen“ investiert, zehn weitere folgen in naher Zukunft.

(RP) In den vergangenen zwei Jahren haben die Stadtwerke Goch den Ausbau des Netzes für Stromladesäulen in Goch und den Ortsteilen vorangetrieben und bis heute 40 Ladesäulen aufgestellt und rund 354.000 Euro investiert. In den nächsten Monaten ist der Bau von 10 weiteren Ladesäulen geplant. Die Stadtwerke Goch schaffen so eine überdurchschnittlich gute Infrastruktur an Stromladesäulen für Goch. Die Nutzung der Stromladesäulen ist sowohl über die ecotap App möglich als auch über Ladekarten, die Privat- und Gewerbekunden ab sofort online unter www.stadtwerke-goch.de beantragen können. Einfach das Online-Formular ausfüllen und der Kunde erhält innerhalb von wenigen Tagen eine Stadtwerke Goch Ladekarte zugeschickt. Für Privatkunden steht darüber hinaus im Servicecenter ebenfalls ein Antragsformular zum Ausfüllen zur Verfügung.