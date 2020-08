Begabtenförderung : Jetzt Anmelden zum Kinder-College

Goch Chinesisch, Biologie oder Informatik – es gibt viele Angebote für Grundschüler. In Form von Workshops werden kindgerecht neue Lerninhalte vermittelt.

Nach dem Abbruch der Reihe wegen Corona im Frühjahr hofft das Team der Dozenten, das Kinder-College für den Kreis Kleve trotz der Corona-Einschränkungen fortsetzen zu dürfen. Das Fächerangebot zur Auswahl besteht aus Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik sowie Chinesisch, Englisch, Kunst und Niederländisch. Die Kurse sind so konzipiert, dass die Inhalte kindgerecht in Projekten bearbeitet werden. 1055 Grundschüler haben in den vergangenen elf Jahren an dem Programm teilgenommen, das in kleinen Lerngruppen von maximal zehn Personen durchgeführt wird. „Ein solches Angebot sucht seinesgleichen und bereichert die Bildungslandschaft am unteren Niederrhein“, sagt Organisator Markus van Briel. In unzähligen Gesprächen mit Eltern, deren Kinder teilgenommen haben, habe sich bestätigt, dass die Kinder mit enormer Freude bei der Sache waren und komplexe sowie anspruchsvolle Zusammenhänge ‚spielend’ durchschaut haben.