Kirchenleben : St. Aloisius erstrahlt im neuen Glanz

Pater Joseph segnete den Bildstock im Beisein der einstigen Erbauer. Weil die älteren Leute das Häuschen nicht mehr pflegen können, hat diesen Dienst jetzt der Heimatverein übernommen.

Goch-Kessel Der Kesseler Heimat- und Verkehrsverein hat die Anlage um den Aloisius-Bildstock neu gestaltet und aufgefrischt. Eingeweiht wurde der Bildstock bereits 1950, jetzt wiederholte Pater Joseph die Segnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Nienhuis

Das ist schon eine außergewöhnliche Geschichte, denn im März 2000 hatte die komplette 23-köpfige ehemalige Schulklasse der Volksschule Kessel, Jahrgang 1934/35, den Aloisius-Bildstock zum 50-jährigen Jubiläum der Schulentlassung im März 1950 gespendet, gebaut und eingeweiht. Das Schülertreffen stand unter dem Leitspruch „Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können“. Jetzt hat der Heimatverein Kessel die Pflege übernommen.

„Im Bildstock wurde eine Urkunde hinterlegt, auf der die 23 Namen der Schulklasse vermerkt sind. Zwölf Mädchen und elf Jungen waren damals zusammen in einer Klasse, die von vier Lehrern unterrichtet wurde. Ebenfalls steht in der Urkunde, dass 1999 in Kessel bei der Grundsteinlegung 1.836 Einwohner lebten, heute sind es etwa 2.230“, berichtet der Vereinsvorsitzende Bernd Thönnesen.

Der Bildstock trägt den Namen des Heiligen Aloisius, der als Luigi von Gonzaga 1568 geboren wurde. Er lehnte das prunkvolle Leben eines Adligen ab und wurde mit 17 Jahren Jesuit. Er starb 1591 mit 23 Jahren an den Folgen der Pest, 1726 war die Heiligsprechung. Die Statue stand ausgemustert auf dem Speicher der Kesseler Kirche, und die Grundsteinlegung des Bildstocks erfolgte im September 1999. Zuvor hatte Mitschüler Hans Vüllings mit dem Forstamt Kleve einen Nutzungsvertrag über sechs Quadratmeter Land abgeschlossen. Der Pachtvertrag wurde vor kurzem verlängert.

Die einzelnen Arbeitsschritte der etwa 40 damals geleisteten Arbeitstreffen sind in einem Protokoll festgehalten. Die Arbeitsmaterialien wurden gespendet. Und am 16. Oktober 1999 konnte das Richtfest gefeiert werden, wobei die Geselligkeit nicht zu kurz kam. Die Statue des Aloisius kam zur Anprobe in den Bildstock, und für 250 DM und einen Kuchen wurde die Heiligenfigur zunächst in Asperden restauriert. Im strömenden Regen fand dann die Einweihung statt.

Der Bildstock wurde nicht zuletzt aus Dankbarkeit gebaut, weil alle Mitschüler damals noch lebten. Immer wenn ein Mitschüler verstirbt, wird die Statue mit einem Trauerflor umhüllt. Erkrankt jemand schwer, wird eine Kerze angezündet. „Trotz Vandalismus und dem Diebstahl der Figur wurde immer alles wieder repariert und die Figur ersetzt. Danke an die Schulklasse und an diejenigen, die bis 2020 den Bildstock betreut und gepflegt haben", sagte Thönnesen, der jetzt der Bitte der älter werdenden Mitglieder der Schulklasse entsprach und die Betreuung des Bildstocks übernahm. Das Schild des Historischen Weges wurde ergänzt und neu ausgedruckt. „Das alte Schild überreiche ich symbolisch dem Mitorgansiator Hans Vüllings für alle noch Lebenden des Jahrgangs", so Thönnessen weiter.

Elf der ehemals 23 Schüler leben noch, acht wohnten am Samstag der Vorstellung der überarbeiteten Anlage am Waldesrand bei. Pfarrer Joseph segnete den Bildstock und sprach einige Gebete sowie Fürbitten. Hanna Giesbers bedankte sich im Namen aller Mitschüler. „Der Bildstock ist sehr schön geworden. Schön ist auch, dass er erhalten bleibt", sagte sie und überreichte einen Blumenstrauß.