Erinnerung an Leni Valk : Bild von ermordetem jüdischen Mädchen in Goch abgekratzt und beschmiert

Das Bild von Leni Valk wurde abgekratzt bekritzelt Foto: Anja Settnik

Goch Kurz vor dem Gedenktag am 9. November haben Unbekannte in Goch das Bild von Leni Valk abgekratzt und verunglimpft. Der Künstler will es rasch ersetzen. Das jüdische Mädchen wurde 1942 in einem Vernichtungslager in Sobibor ermordet.

Ausgerechnet kurz vor dem 9. November, dem Tag, an dem überall in Deutschland die Synagogen brannten und der heute als Pogromnacht (9./10 November 1938) bezeichnet wird, ist das Bild des ermordeten jüdischen Mädchens Leni Valk am Gocher Markt zerstört worden. Nicht nur Benjamin Taag, Erfinder des Streetart-Projekts GHMS, bei dem das Bild entstand, ist empört.

Das aufgeklebte Foto wurde teils abgekratzt, der Kopf abgerissen, an dessen Stelle prangt nun eine Fratze. Taag hängt die Sache nicht zu hoch: Er gehe davon aus, dass es sich um eine dumme Aktion von Kindern oder Jugendlichen handele. Doch die Wirkung sei natürlich da, gerade kurz vor dem Gedenktag. Deshalb hat Taag sofort beschlossen, Künstler Lacuna um ein neues Exemplar des Bildes zu bitten. Es soll noch am Dienstagabend wieder an der Hausfassade Markt 7 angebracht werden.

Das Bild ist Teil einer großen Fotoarbeit, deren Herzstück an einer Garagenwand nahe der Susbrücke prangt. Dort steht Leni Valk als Schattenriss mit ihrer Familie, Eltern, Onkel, Tante. Sie, die ermordet wurde, taucht erinnernd an verschiedenen Gebäuden im Stadtgebiet auf; an Orten, an denen sich das Kind viel aufhielt.