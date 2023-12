Seltener Fund Bild vom Zugunglück 1945 in Goch aufgetaucht

78 Jahre nach dem schlimmsten Zugunglück in der Geschichte des Niederrheins, bei dem am 13. August 1945 mehr als 50 belgische und britische Soldaten den Tod fanden, ist völlig überraschend ein Foto aufgetaucht, das die beiden kollidierten Lokomotiven zeigt. Entdeckt hat das Bild Helmut Dahlhaus aus Schwelm im Internet-Magazin „Historical Railway Images“. Der Scan stammt aus dem Fotoalbum eines britischen Soldaten, der die schwer beschädigten Lokomotiven offenbar am Morgen nach dem Zusammenstoß aufgenommen hat. Über diesen Sensationsfund, mit dem niemand so viele Jahre später noch rechnen konnte, berichtet der Gocher Eisenbahnexperte Werner Verfürth im soeben veröffentlichten Heft Nummer 71 der Historischen Zeitschrift An Niers und Kendel, das für 3,50 Euro im Buchhandel zu kaufen ist.