Ehrenamt in Goch : DRK will Betreuungsdienst optimieren

Goch Für das Deutsche Rote Kreuz ist die Corona-Pandemie nicht nur für das Vereinsleben eine Herausforderung. Auch die Einsatzfähigkeit der Dienste muss bei allen Einschränkungen gewährleistet bleiben.

Im Unterschied zu anderen Vereinen, die vorwiegend zu Gunsten ihrer eigenen Mitglieder aktiv sind, haben Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz eine gesellschaftliche Funktion, die insbesondere in Krisensituationen absolut wichtig ist. So gehen die Kinder und Jugendlichen des Jugendrotkreuz zwar gerne zu ihren Gruppenstunden, weil es dort lustig zugeht, gespielt und gebastelt wird, aber der DRK-Nachwuchs lernt eben auch Erste Hilfe und manches andere, was die großen Rot-Kreuz-Helfer drauf haben müssen. Deshalb war und ist die Corona-Pandemie nicht nur für das Vereinsleben eine Herausforderung, die Einsatzfähigkeit der Dienste muss bei allen Einschränkungen des Gruppen-Lebens gewährleistet bleiben. Hermann-Josef Kleinen, der Vorsitzende des DRK Goch und seine Kollegen Uli Daniels als Bereitschaftsführer sowie Marco Lübeck, der unter anderem für das Ferienlager zuständig ist, sprachen mit uns über das vergangene Jahr und die Pläne fürs neue.

Pandemie-Maßnahmen in Solingen : Mehr Bußgeldverfahren wegen Corona in 2021

Um rasch alles Benötigte liefern zu können, sei eine professionelle Lagerhaltung wichtig, und weiteres, was mit Logistik zu tun habe. „Es ist ungünstig, wenn man angefordert wird und dann erst einkaufen muss.“ Marco Lübeck bittet zudem Menschen, die ein wenig freie Zeit ins Ehrenamt investieren möchten, sich beim Gocher DRK zu melden. „Es geht eben nicht nur um den Sanitätsdienst und die Ausbildung zum Ersthelfer, wir brauchen auch Leute, die kochen oder sich mit Technik auskennen.“ Uli Daniels betont zudem die gute Zusammenarbeit mit andren Hilfsdiensten, die nicht in Konkurrenz zueinander stünden, sondern sich sinnvoll ergänzten. „Es sind ja auch nicht nur die ganz großen Katastrophen, wo es auf unser gutes Miteinander ankommt, das muss auch bei kleineren lokalen Anlässen klappen. Wir hatten 2021 zum Beispiel mehrere Bombenfunde in Kleve, bei denen wir bettlägerige Menschen abgeholt und an einen sicheren Ort gebracht und betreut haben“, erinnert Kleinen.