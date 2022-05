Falsche Sparkassen-SMS : Bankdaten und Geld von Gocher Ehepaar gestohlen

Goch Ein Gocher Ehepaar erhielt eine SMS der Sparkasse. Diese entpuppte sich als Betrugsnachricht. Durch die Phishing-SMS wurden dem Ehepaar Bankdaten und Geld gestohlen.

(RP) Ein Ehepaar aus Goch ist Opfer eines Betrugs per SMS geworden. Ihnen wurden Bankdaten gestohlen und Geld vom Konto abgehoben. In der vergangenen Woche erhielt das Ehepaar laut Angaben der Polizei eine SMS, deren Absender augenscheinlich eine Sparkasse war. Per weiterführendem Link auf eine angebliche Internetseite dieser Sparkasse wurden sie gebeten, ihre Bankdaten für ein neues „Push-Tan“-Verfahren zu bestätigen. Dieser Aufforderung kam der Gocher nach.