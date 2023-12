Ausstellung in Goch Betreuungsverein der Diakonie zeigt Bilder und informiert

Betreuungen sind für die Öffentlichkeit oft nicht sichtbar, sie finden in privatem Umfeld statt. Grund genug für den Betreuungsverein der Diakonie, die Ehrenamtlichen in den Mittelpunkt zu rücken. Von 80 der über 600 Ehrenamtlichen hat der Fotoclub „Lichtstark“ aus Sonsbeck während dreier Fotosessions ein Portraitbild geschossen. Diese wurden einzeln digital bearbeitet und in den Druck gegeben. Unter dem Motto „Sichtbar“ sollen die Bilder am 5. Dezember erstmalig für die Öffentlichkeit im Haus der Diakonie Goch präsentiert werden. Jeder, der sich für das Thema interessiert, ist zu diesem Termin gern gesehen.