Gastonomie : Streit um Kneipen-Schließung geht in neue Runde

Streit um Kneipen-Schließung geht in neue Runde

Goch Betreiber Ralf Jansen sucht für seine „sHansibar“ in der Frauenstraße einen neuen Pächter. Die Stadtverwaltung verklagt er nun auf Einnahmenausfall.

Zum Hintergrund: Im September des vergangenen Jahres war das Lokal geschlossen worden. Die Stadtverwaltung wirft Jansen vor, die Wirtschaft nicht als Kneipe, sondern als Tanzlokal zu führen. Für ein solches hat Jansen allerdings keine Konzession. Diese werden in der Innenstadt nicht vergeben. Ralf Jansen und sein Betriebsleiter Hans Peter Domke reagierten empört, wandten sich an die Öffentlichkeit und gingen rechtliche Schritte gegen die Schließungsverfügung. Der Vorwurf lautet: Die Stadtverwaltung würde ausschließlich aufgrund von persönlichen Ressentiments gegen die Gocher Kneipiers vorgehen.

Kostenpflichtiger Inhalt: sHansibar in Goch

Kostenpflichtiger Inhalt: sHansibar in Goch : Streit mit Stadt: „Das Maß ist voll“

Ende des vergangenen Jahres beantragte Ralf Jansen dann, so erklärt er auf Anfrage unserer Redaktion, eine neue Schankerlaubnis – erneut ohne Tanzen. Schließlich habe man einen umfangreichen Rückbau in der Gaststätte vorgenommen. „Wir wollen nicht den Anschein erwecken, dass es sich hier um ein Tanzlokal handeln könnte“, sagt Jansen. Doch die Stadtverwaltung lehnte diesen Antrag ab. Man glaube Jansen nämlich nicht, eine reine Schankkneipe betreiben zu wollen, berichtet Jansens Anwalt Andreas Frerichs über das Schreiben der Verwaltung. „Beim Anfangsstreit ging es nur um die Frage, ob in der sHansibar getanzt wird. Mittlerweile geht es aber vor allem um die Frage, für wie zuverlässig die Stadt Goch meinen Mandanten Ralf Jansen als Gastronom hält“, sagt Frerichs. Dem Klever Rechtsanwalt nach würden persönliche Vorwürfe konstruiert, die „dem Fass den Boden“ ausschlügen. Jansen habe daraus seine Konsequenzen gezogen und verklage die Stadt nun auf Einnahmenausfall. Im Zuge dessen muss Jansen nachweisen, dass er sich bemüht habe, den Schaden möglichst klein zu halten. Daher entschied er sich, einen anderen Pächter zu suchen – bislang jedoch ohne Erfolg, die sHansibar ist weiterhin geschlossen.