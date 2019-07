Parookaville und der Abfall : Die verlassene Müll-Zeltstadt

Blick auf die verlassene Campsite. Viele haben sich nicht mal die Mühe gemacht, ihr Zelt abzubauen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

WEEZE Die Besucher sind weg, geblieben ist Abfall. Auf dem Zeltplatz häuft sich der Müll. Obwohl die Organisatoren auf Vermeidung setzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Das ist mal ein Wort: „In 14 Tagen soll das Campinggelände komplett gereinigt sein“, sagt Philip Christman vom Parookaville-Team. Wer sich momentan die Reste der großen Campsite ansieht, hat auf jeden Fall den Eindruck, dass zwei Wochen eine mutige Ansage sind. Denn nachdem die 40.000 Camper abgezogen sind, gleicht das mehr als 500.000 Quadratmeter große Areal einer riesigen Müllkippe. Tüten wehen herum, Campingstühle stehen verlassen in der Gegend, Flaschen, Dosen, Planen liegen auf dem Platz.

Die Fans verließen am Montag Parookaville. Viele nahmen ihr Gepäck wieder mit, andere ließen es einfach liegen. Foto: Latzel

Besonders bemerkenswert: Viele Besucher haben sich offenbar noch nicht einmal die Mühe gemacht, ihr Zelt abzubauen. Am Airport steht immer noch eine kleine Zeltstadt, nur eine verlassene. Und nicht wenige der Zelte wirken so, als wenn mancher Fan sie erst kurz vor dem Festival gekauft hätte. Sie sind in gutem Zustand.

INFO Pfandbecher mit schlechter Bilanz Spülen nicht möglich Immer wieder werden die Festivalmacher gefragt, ob es nicht möglich ist, Pfandbecher auszugeben. Die könnten gespült und mehrfach verwendet werden.



Keine Abwasserleitung Die Becher-Spül-Lösung wäre sehr schwierig umzusetzen, erläutern die Organisatoren. Parookaville ist zwar eine Festival-Stadt, aber an kein Kanalsystem angeschlossen. Das bedeutet, dass das gesamte Abwasser per Tankwagen vom Gelände abtransportiert werden muss. Ökobilanz Würden tatsächlich Zehntausende Becher gespült werden, würden riesige Mengen an Abwasser anfallen. Das müsste weggefahren werden. Man habe das alles durchgerechnet und habe festgestellt, dass die Ökobilanz dann viel schlechter ausfallen würden, weil Treibstoff für den Transport anfallen würde.

Gekauft, aufgebaut und zurückgelassen. In Zeiten, in denen junge Menschen für Klimaschutz und Abfallvermeidung auf die Straße gehen, ist die verlassene Zeltstadt von Parookaville nicht gerade ein Ruhmesblatt.

Den Veranstaltern ist das Thema Müllvermeidung wichtig, das hatte Bernd Dicks, einer der drei Festivalorganisaoren, bereits vor dem Mega-Event im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert. „Ganz klar, so ein Festival produziert Müll. Undnatürlich ist es blöd wenn gerade junge Leute mit der Bewegung Fridays for Future unterwegs sind und am Ende sind ein Campingplatz aus wie Sau. Das wollen wir nicht, daher haben wir verschiedene Konzepte, um Müll zu vermeiden.“

Man fordere die Leute beispielsweise auf, dass sie nicht mit jeder Menge Gerümpel ankommen, die sie gar nicht brauchen wie jede Menge Paletten Bier, die dann am Ende stehen bleiben. „Wir haben dafür extra einen Pennymarkt, wo man gekühltes Bier bekommt, was auch nur wirklich dann gekauft werden soll wenn man es wirklich braucht“, meint Dicks.

Man habe auch einmal durchgerechnet, was ein Festivalbesucher am Wochenende im Schnitt an Müll produziere. Das seien 2,5 Kilogramm pro Person, ein Durchschnnittshaushalt produziere pro Tag etwa 1,6 Kilogramm. Jede Chance, die man habe Müll, zu vermeiden, solle man nutzen.

Alle 40.000 Camper bekamen gegen zehn Euro Pfand einen leeren Müllbeutel. Wer den nach dem Festival wieder gefüllt zurückgab, der bekam sein Geld zurück. Theoretisch also 40.000 Säcke mit Müll wneiger. Zudem waren bereits am ganzen Wochenende Jugendliche von Rotaract unterwegs, der Jugendorganisation der Rotarier. Sie sammelten Dosen und Flaschen ein und werdden auch jetzt auf dem Geländ eunterwegs sein. Im vergangenen Jahr sammelten die Jugendlichen rund 50.000 Dosen und bekamen auf diese Wesie rund 12.000 Euro für einen guten Zweck zusammen.

Auch wenn es momentan übel auf dem Gelände aussieht, haben die Veranstalter den Eindruck, dass der Abfall im Vergleich zum Vorjahr wneiger geworden ist. Man könne auch nur immer wieder versuchen, die Besucher zu sensibilsieren, Müll zu vermeiden oder ihren Abfall wegzuräumen. Dafür sind auch jede Menge Abfallbehälter aufgestellt worden. Nur den Müll hineinwerfen müssen die Besucher eben selbst.