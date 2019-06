Kalkar : Wisconsin Gospellers in der Evangelischen Kirche

Gospelchor aus USA in Kalkar. Foto: Gospelchor

kalkar (RP) Die Wisconsin Gospellers aus Waukesha (Wisconsin, USA) machen auf ihrer Deutschlandtournee Station in Kalkar und Moyland. Am Samstag, 6. Juli, werden sie mit dem Kalkarer Gospelchor Lord ’n’ Joy um 19 Uhr in einem Konzert in der Evangelischen Kirche in Kalkar zu hören sein.

