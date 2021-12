Übernahme in Goch : Bestattungen Großkopf gehört jetzt zur „mymoria“-Gruppe

GOCH Digitale Dienstleistungen werden auch beim Thema Beerdigung wichtiger. Nun wird in Goch ein bekannter Name übernommen. Die persönliche Betreuung durch die bekannten Gesichter soll aber erhalten bleiben, wie es heißt.

Seit vielen Jahrzehnten ist das Unternehmen Großkopf / van Sommeren in Goch im Todesfall ein wichtiger Ansprechpartner, der zudem immer mit der Zeit ging: Bestattungen Großkopf pflegt zum einen die Tradition, hat aber auch die neue Bestattungskultur stets begleitet. Seit mehr als zehn Jahren gibt es neben der hauseigenen Trauerhalle für bis zu 45 Besucher ein eigenes Gebäude, das „Haus des Abschieds“, für den letzten Besuch des Verstorbenen. Künftig dürfte mit weiteren Neuerungen zu rechnen sein, denn die Firma wird zum 1. Januar von der Gruppe „mymoria“ übernommen. Verbunden werden sollen damit mehr Online-Angebote wie etwa die individuelle Planung einer Beerdigung. Die 16 Mitarbeiter von Großkopf / van Sommeren bleiben alle vor Ort, so dass die Kunden die vertrauten Gesichter auch künftig vorfinden werden; auch der in der Region bekannte Name bleibt bestehen.