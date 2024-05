Aufruf zur Mithilfe Besondere Hilfsaktion aus Uedem für die Ukraine

und deshalb sammeln sie Spenden in Deutschland. „Auch kleine Spenden können dabei schon helfen“, sagen Jugelt und Weber. „Mit den ersten Spenden wollen wir günstige Spielmöglichkeiten für die Kinder finanzieren, die wir sehr schnell in die Ukraine bringen können. Dafür reichen schon kleine Summen. Wenn genug Geld zusammenkommt, wollen wir einen Anhänger finanzieren, in dem alle Spielgeräte und die Hüpfburg Platz finden und der dann von Waisenhaus zu Waisenhaus fährt.“ Insgesamt würden rund 20.000 Euro benötigt, wie die Begründer der Aktion berechnet haben. In diesen Tagen werden daher Schulen, Kindergärten und Unternehmen in und um Uedem angeschrieben und dazu eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. „Wir möchten das auf breite Füße stellen“, sagen Jugelt und Weber, „und alle können mitmachen, indem sie zum Beispiel eine Sammelaktion in ihrer Schule, im Kindergarten, am