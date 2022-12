Faire Orangen Besondere Aktion im Weltladen Goch

Ute Hinckelmann ist seit vielen Jahren Mitglied im Team und im Vorstand aktiv. Die Vorstellung, dass afrikanische Flüchtlinge, um ihr Überleben zu sichern, für 25 Euro am Tag von morgens bis abends in die Bäume der Plantagen klettern gibt ihr zu denken. Das ist ein harter und nicht ungefährlicher Job. „Ich freue mich jeden Morgen an frisch gepresstem Orangensaft. Dabei möchte ich nicht mitschuldig sein an den üblen Lebensbedingungen der Arbeiter.“ Die Lehrerin weiß, dass man im EU-Land Italien von 25 Euro kaum anständig leben, schon gar keine Wohnung bezahlen kann. „Die Leute hausen bei winterlicher Kälte in Zelten. Das ist moderne Sklaverei.“ Gar nicht zu reden davon, dass die Saisonarbeiter nicht versichert sind und bei Ausfall durch Krankheit weniger oder kein Geld bekommen. Eine unübersehbare Parallele zu den Leiharbeitern, die in niederländischen Schlachtereien schuften und hier um ihre überteuerte Schlafstätte fürchten müssen, wenn sie zu wenig Gewinn erwirtschaften.