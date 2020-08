Kostenpflichtiger Inhalt: Tierischer Einsatz in Goch : Wie die Feuerwehr Wallach Noble vor dem Ertrinken rettete

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Rettung von Noble. Foto: privat

GOCH Beim Spaziergang in Asperden rutschte ein Pferd in den See und kam nicht mehr heraus. Die Feuerwehr Goch half schnell und umsichtig, das Tier konnte gerettet werden. Die Besitzerin bedankt sich – und warnt vor Treibsand.