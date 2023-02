Haus Freudenberg Freudenberg tischlert für Fingerhutshof

Die Kinder- und Jugendfreizeitstätte Fingerhutshof“ des Kreises Kleve dient dem Nachwuchs aus den Kommunen schon seit Jahrzehnten als Ziel entspannter Ferientage und -wochen. Der Hof, ursprünglich landwirtschaftlich genutzt, bietet Scheunen für Sport und Spiel, Schlafräume, Toiletten und Waschräume, Küchen, Bolzplatz und Spielplatz. Eben alles, was Jungs und Mädchen brauchen, wenn sie ihre Freiheit außerhalb der elterlichen Wohnung genießen. Jetzt bekam der Hof am Wisseler See eine optische Auffrischung. Die Kreis Klever Baugesellschaft „spendierte“ eine neue Möblierung. Und zwar für gleich mehrere Bereiche. Den Auftrag bekam die Tischlerwerkstatt von Haus Freudenberg, die viel Erfahrung hat mit der Fertigung individueller und strapazierfähiger Möbel. Entstanden sind nahezu „unkaputtbare“ Doppelstockbetten und Schränke eine Kindergarderobe, Tische und bunte Stühle. Zudem wurde ein Büro für die Mitarbeiter ausgestattet. Die Küche zu erneuern war noch nicht nötig – aber wenn‘s mal so weit ist: Das können die Freudenberger auch.