Schulen : Sponsorenlauf mit Hindernisparcours

Goch Berufsschüler des Gocher Standortes organisierten am Freitag einen Spendenparcours für 180 Grundschüler der Arnold-Janssen-Schule. Die Kinder lernten zudem etwas über gesunde Ernährung.

Camille Reuter und Anika Interbieten haben wie ihre Kollegen des Ausbildungsgangs „Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement“ dunkle T-Shirts mit dem Logo des Vereins „Herzenswunsch“ an. Der erfüllt Schwerstkranken letzte Wünsche und bietet auch Trauerbegleitung an. Die Hälfte der Einnahmen des Sponsorenlaufs kommt diesem Zweck zugute, die andere Hälfte bekommt der Förderverein der Schule. „Wir möchten mit den Kindern im Mai nach Kleve in ein Theaterstück über gesunde Ernährung fahren“, erklärt die Rektorin. Das Geld soll für die Zugfahrt genutzt werden (wenn Corona all so etwas zulässt).