Berufliche Bildung : Berufskolleg bildet Fachinformatiker aus

Schulleiter Peter Wolters (rechts) mit dem jungen Fachinformatiker Kay Eßelborn, der bei Horlemann arbeitet, sowie (v.l.) Christoph Kühnapfel, Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers und Landrat Wolfgang Spreen an einer technischen Anlage. Foto: Anja Settnik

Kleverland Der Gocher Unternehmer Christoph Kühnapfel berät Kollegen, Wirtschaftsförderung und Berufskolleg bei einem wichtigen Zukunftsthema. Der Markt benötigt künftig deutlich mehr Computer- und Software-Spezialisten.

Als Geschäftsführer der erfolgreichen Gocher Unternehmensgruppe „Team IT Group“ ist er bekannt geworden; innovative Technologien und Digitalisierung sind die Felder, auf denen Christoph Kühnapfel sich einen Namen gemacht hat. Inzwischen läuft die Holding so gut, dass Kühnapfel – selbst allenfalls „mittelalt“ – ambitionierten jungen Leuten mehrere Geschäftsfelder überlassen hat. Er firmiert jetzt unter „Mentor, Investor, Coach und Multiunternehmer“ und versteht seine Aufgabe nicht zuletzt darin, zukunftsorientierte Unternehmen zu beraten. Für das Berufskolleg Kleve und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises ist der Gocher ein wichtiger Partner im Bereich der Informationstechnologie.

Praktisch jede Firma braucht sie, und auch Verwaltungen suchen Hände ringend nach Fachleuten für ihre Systembetreuung. Seit Jahren bemühte sich deshalb das Berufskolleg Kleve darum, von der Bezirksregierung die Zulassung für die duale Ausbildung zum Fachinformatiker zu bekommen. Andere Berufsschulen der Region versuchten, sich vor einem weiteren Mitbewerber zu schützen, aber inzwischen ist der Bedarf an System- und Anwendungstechnikern auf dem Arbeitsmarkt offenbar so groß, dass die Konkurrenz aus Kleve kein Problem mehr ist. Zum kommenden Schuljahr kann in Kleve die erste Klasse eingerichtet werden.