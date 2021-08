Ausbildung : Berufsforum Goch jetzt online mit Azubi-Tipps unterwegs

Goch Wegen Corona kann das Berufsforum Goch auch in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden. Deshalb wurde eine Internetplattform entwickelt.

Sei vielen Jahren organisiert die Wählergemeinschaft Bürgerforum Goch (BFG) einmal im Jahr eine Berufsbörse, bei der sich Schüler und ihre Eltern darüber informieren können, was der Ausbildungsmarkt in der Region hergibt. Praktiker und Ratsuchende kommen dabei zusammen und erfahren viel voneinander. Denn längst gilt: Nicht nur die Schüler sind auf Kontakte angewiesen, auch die Arbeitgeber suchen dringend betrieblichen Nachwuchs. Wegen der Corona-Pandemie und ihren Begleiterscheinungen waren Präsenzveranstaltungen lange Zeit nicht möglich und sind noch immer schwierig. Deshalb wurde in Goch ein neues Format entwickelt: Tipps für den Einstieg in den Beruf und Angaben zu zahlreichen Ansprechpartnern gibt es jetzt auf einer neue Internetseite