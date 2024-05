Grundschule und Nationalpark Reichswald Zwei Bürgerinitiativen auf einmal – was treibt Bernd Thönnesen an?

Kreis Kleve · Er ist Mitglied des CDU-Vorstands und hat beruflich Windkraftanlagen vertrieben. Trotzdem kämpft Bernd Thönnesen für einen Nationalpark Reichswald. Und auch bei der Grundschul-Entscheidung in Goch engagiert er sich. Was treibt ihn an?

10.05.2024 , 05:15 Uhr

Bernd Thönnesen steht für seine Überzeugungen ein. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik