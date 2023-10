Vortrag der Parookaville-Gründers Bernd Dicks verrät in Gaesdonck seine Erfolgsstrategie

Dicks, mittlerweile ausgebildeter Journalist, hat als Internatsschüler selbst die Gaesdonck besucht und nach seiner Bundeswehrzeit beim Feldradio in Afghanistan erste Erfahrungen gesammelt, um danach eine Medienausbildung an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf zu absolvieren. Stationen bei EinsLive, dem Ratgeber Internet (WDR) und der Jugendseite „Spickmich“ ließen ihn Erfahrungen in den neuen Medien sammeln und ein bemerkenswertes Netzwerk aufbauen. Die Idee, ein Festival auf die Beine zu stellen, entstand gemeinsam mit zwei Geschäftspartnern aus Weeze. Vier Jahre lang hatten die drei zuvor, quasi als Hobby, ein Stadtfest und ein Karnevalszelt veranstaltet. 2015 kam die Premiere von Parookaville. Was folgt, ist längst Geschichte. Mittlerweile können die drei Initiatoren und ihr Team stolz darauf sein, in den oberen Sphären der Dance-Musik-Szene angekommen zu sein – mit einer Bedeutung weit über den Niederrhein und Deutschland hinaus.