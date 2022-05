Benefizkonzert in Uedem : Ukrainische Künstler wollen Solidarität zeigen

Gemeinsam für die Ukraine: Vladimir Illichov, Kateryna Malyk, Elena Illichov, Oleg Malyk und Nonna Bitter (von links) wollen ein Benefizkonzert auf die Beine stellen. Foto: Veranstalter

Uedem Der Tenor Oleg Malyk wird am 12. Juni zusammen mit seiner Frau ein Benefizkonzert im Uedemer Bürgerhaus veranstalten. Die Gemeinde und die Kulturkiste sind mit im Boot.

Was weiß Deutschland schon von ukrainischer Kultur? Mutmaßlich recht wenig, meint Oleg Malyk. Doch das möchte der Tenor ändern. „Ich möchte zeigen: So sind wir, so leben wir und das ist unsere Kultur. Die Musik kann genau das vermitteln. Wir Ukrainer sind ein Volk mit eigener Kultur und eigener Sprache. Was uns mit Russland verbindet, ist der Glaube an Gott und die orthodoxe Kirche. Darüber hinaus sind wir aber eigenständig“, sagt der junge Mann aus Kiew, der in seinem Heimatland unter dem Künstlernamen „Malinowski“ bekannt ist. Seit der Flucht aus Osteuropa lebt Oleg Malyk mit seiner Frau Kateryna in einer von der Gemeinde angemieteten Wohnung in Keppeln.

Am Sonntag, 12. Juni, will das Ehepaar Malyk ab 19 Uhr ein Benefizkonzert im Uedemer Bürgerhaus veranstalten. Die Gemeinde und die Kulturkiste sind mit im Boot. „Olek singt ukrainische Volkslieder, aber ein wenig neu interpretiert. Zudem wollen die Malyks eigene Lieder präsentieren, die sie bereits in der Ukraine gesungen haben, die allerdings auch an diese schwierige Zeit angepasst werden“, sagt Nonna Bitter. Die Künstlerin aus Kalkar, die selbst aus Kasachstan stammt und seit Jahrzehnten am unteren Niederrhein lebt, hilft den Künstlern bei der Organisation der Veranstaltung. Oleg wird für Gesang, Bandura und Gitarre verantwortlich zeichnen, Kateryna fürs Klavier und das Schlagzeug. Zudem soll die Mutter von zwei Kindern auch selbst singen. Für das Konzert wird die Cello-Spielerin Oksana Gorielova aus der Ukraine einfliegen. Sie plant, nach dem Konzert in Deutschland zu bleiben.

Info Karten sind bei der Gemeinde erhältlich Verkauf Eintrittskarten für das Konzert sind ab sofort im Uedemer Rathaus, Mosterstraße 2, erhältlich. Auch telefonisch können Tickets bei der Kulturkiste unter Telefon 02825 8837 reserviert werden. Sie kosten fünf Euro.

Doch es soll nicht nur um Musik gehen. 17 Gemälde werden im Bürgerhaus ausgestellt, die den Krieg in Osteuropa illustrieren – und verkauft werden sollen. Die Künstler hinter den Werken heißen Elena und Vladimir Illichov. Die beiden malen seit Jahrzehnten und führen eine kleine Galerie in Odessa. Als Wladimir Putin seinen Truppen den Auftrag gab, die Ukraine zu überfallen, waren die Illichovs gerade zufällig für eine Ausstellung in Dresden. Eine Rückkehr in die Heimat? Undenkbar. So blieben sie im friedlichen Deutschland, weit weg von Putins Kriegswirren. Vladimir Illichov ist Philosophie-Professor, er lehrt in diesen Wochen weiterhin – allerdings übers Internet. Elena fokussiert sich auf die Kunst.

Die Gemälde für das Benefizkonzert entstanden in der sogenannten „Blade Socks Art Technology“. Dabei wird mithilfe einer Socke Farbe auf der Leinwand abgetragen, um so einen besonderen Effekt von Licht und Schatten zu erzeugen. „Ich kenne Elena und Vladimir Illichov schon lange, da sie für diese Art des Malens meine Dozenten waren. Noch ist diese Technik nicht sehr verbreitet. Aber ich glaube, dass das Potential groß ist. Davon kann man sich beim Benefizkonzert überzeugen lassen“, so Bitter. Die Motive werfen einen Blick auf den nunmehr drei Monate währenden Krieg in der Ukraine.

„Wir haben damit begonnen, für diese Ausstellung zu malen, als Wolodymyr Selenskyj die Russen dazu aufgerufen hat, die toten Soldaten abzuholen. Was ist das für ein Land, das seine eigenen Gefallenen nicht abholt?“, sagt Bitter. So habe man in den vergangenen Wochen eine Menge Zeit ins künstlerische Schaffen investiert. Mit den Bildern wolle man das Leid in der Ukraine offenbaren, aber auch Hoffnung illustrieren. Und es ist der Anspruch von Oleg Malyk, dass die Zuhörer seine Texte verstehen. Daher werden die deutschen Übersetzungen auf eine Leinwand an der Bühne projiziert.

Alle Einnahmen sollen an die Aktion „Brilon hilft der Ukraine“ weitergeleitet werden. Die Initiatoren Victoria Liese und Astrid Pfitzner beliefern seit Jahren ein Krankenhaus für krebskranke Kinder mit Geldspenden oder gleich mit Medikamenten. Auch vom Krieg haben sie sich nicht aufhalten lassen, immerhin nimmt der Krebs auf die Unruhen keine Rücksicht. „Die Aktion wird zeigen, wie bunt das Leben in der Ukraine ist: Es wird gesungen, gemalt und geschrieben. Dieses Land verdient die Aufmerksamkeit. Aber es findet dort eben deutlich mehr statt als der Krieg“, sagt Nonna Bitter.