Feuer im Industriegebiet : Großalarm nach Maschinenbrand bei AVG in Goch

Der Einsatz bei AVG in Goch. Foto: Anja Settnik

Goch Großalarm am frühen Nachmittag in Goch: In einer Halle der Baustofffirma AVG hatte eine Maschine Feuer gefangen. Die Flammen waren aber schnell unter Kontrolle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Da es in der 5000 Quadratmeter großen Halle um Holzverarbeitung geht, wurde schnell die gesamte Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch gerufen; alle Löschzüge waren im Einsatz. Die Polizei kontrollierte an der Hervorster Straße/Industriering die Zufahrt, es kam zu einem leichten Rückstau Richtung B9.

Wie Stadtbrandmeister Stefan Bömler sagte, sei das Feuer schnell unter Kontrolle gewesen. „Auch, weil Mitarbeiter des Unternehmens beretis selbst mit Löschmaßnahmen begonnen hatten.“ Sie nutzten die vorhandenen Hydranten und Schläuche und verhinderten damit möglicherweise eine schnelle Ausdehnung des Brandes. „Für die Nachlöscharbeiten werden wir noch zwei, drei Stunden brauchen, die ersten Einheiten konnten jedoch schon wieder abziehen“, ergänzte Pressesprecher Maik Strauch.

Die Firma AVG ist in den Bereichen Tiefbau, Baustoffe und Transporte tätig. Ein Schwerpunkt in Goch ist das Recycling von verschiedenen Materialien. Auch die Maschine, die in Brand geraten ist, hatte damit zu tun: Sie zerkleinert Altholz. Das Endprodukt dieses Verfahrensschritts, das geschredderte Holz, wird für die die thermische Verwertung in Kraftwerken oder für die energetische Verwertung in Biomasse-Heizkraftwerken, die daraus Strom und Wärme erzeugen, verwendet.