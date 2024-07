Helfer gesucht Die Gocher Tafel – viel Kundschaft, wenig Personal

„Fahrer haben wir genug, Beifahrer auch“, erklärt Kempkes. Es sind vorwiegend Männer, die mit dem Kleinbus die Gocher Supermärkte anfahren und dort aussortierte Waren abholen. „Wir haben da ein Team von zwölf Leuten, die sich abwechseln, das klappt prima.“ Die Männer kennen sich aus, wissen, bei welchem Supermarkt sie täglich, bei welchem sie zweimal in der Woche willkommen sind. „Seit die Discounter zu reduziertem Preis Frisches vom Vortag oder Sachen anbieten, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen, bleibt für uns weniger“, weiß Kempkes. Und die Niederlassungsleiter seien in Zeiten kriselnder Wirtschaft aufgefodert, knapper zu bestellen, damit nicht so viel übrig bleibt. „Zum Glück gibt es auch Firmen, die uns mit Überproduktionen versorgen, da helfen wir Tafeln uns auch gegenseitig aus, wenn wir mal zuviel Eier oder Tiefkühlware haben“, sagt Kempkes. Und die Klever Tafel reinige zum Beispiel für die Gocher die Transportkörbe.