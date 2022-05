Grenzprojekt : Begehbarer Bücherschrank in Hommersum wird eingeweiht

Begehbarer Bücherschrank in Hommersum wird eingeweiht

Goch-Hommersum Schon länger gab es in Hommersum den Wunsch, einen Bücheraustausch zu ermöglichen. Aus der Idee, einfach einen Bücherschrank hinzustellen, ist mittlerweile ein begehbarer Bücherschrank geworden.

Direkt an der Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden ist der Dorfplatz in Hommersum. Die Grenze selbst ist die Brücke über die Kendel. Diese ist seit Jahren für den Pkw- und Lkw-Verkehr gesperrt. Der Grenzübergang wird dadurch von Fußgängern und Fahrradfahrern intensiv genutzt. Seit der Kreis Kleve das System der Fahrradknotenpunkte aufgebaut hat, ist die Nutzung noch intensiver geworden. Direkt am Dorfplatz befindet sich ein Knotenpunkt.