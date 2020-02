Neuer Gesundheitsbereich in Kevelaer : Auf der Hüls in Kevelaer: Hilfe bei Luftnot

Info

Über Clivia Seit vielen Jahren bietet Clivia verschiedene Dienstleistungen mit über 450 Mitarbeitern für ältere und pflegebedürftige Menschen in Kleve und am Niederrhein an. Die Angebote reichen von der Versorgung im häuslichen und ambulanten Bereich über Betreutes Wohnen, Tagesbetreuung, die häusliche 24-Stunden-Intensivpflege bis hin zur vollstationären Pflege in eigenen Pflegeheimen.



Intensiv Das Clivia-Pflegezentrum betreut Intensivpatienten in Wohngemeinschaften in Kevelaer, Kleve, Emmerich, Moers und Kamp-Lintfort und in der eigenen häuslichen Umgebung. Auf einer Grundfläche von 400 Quadratmetern werden in Kevelaer ab Anfang Februar fünf Intensivpatienten, die teilweise beatmet werden müssen, betreut.