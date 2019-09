Jubiläum : Ein Jahrhundert auf dem Bau

Goch Die Bauunternehmung van Kempen GmbH aus Goch wird 100 Jahre alt. Die beiden Geschäftsführer und 37 Angestellte freuen sich über eine sehr gute Auftragslage. Das Familienunternehmen blickt positiv in die Zukunft.

Sein Sohn Heinrich war zu dieser Zeit erst 29 Jahre alt und hatte seine Ausbildung zum Maurer beendet. Mit der Unterstützung seiner Familie und den Angestellten gelang es ihm, das Baugeschäft weiter zu führen. In den Zeiten des Zweiten Weltkrieges musste er den Betrieb stilllegen, da er zum Wehrdienst einberufen wurde. Nach dem Ende des Krieges im Jahre 1945 begann er gleich wieder mit der Arbeit und begann tatkräftig mit dem Wiederaufbau. Er schaffte für seine Familie ein neues Zuhause auf dem Wanagelsweg 12. Im Laufe der Zeit gelang es ihm mit viel Fleiß und Geschick, sein Unternehmen zu vergrößern und das Aufgabengebiet zu erweitern. Er beschäftigte ständig 40 bis 50 Personen. Die umfangreichsten Maurerarbeiten zur damaligen Zeit bestanden vor allem aus der Errichtung von Wohn- und Geschäftshäusern in der umliegenden Region.

Die Zeit des Umdenkens: Nachdem das Baugeschäft sich im Laufe der Jahre vergrößert hatte, konnte im Jahre 1951 ein neues Lager am Heiligenweg 7 errichtet werden. Bald darauf war dort auch das neue Eigenheim fertiggestellt. 1953 beendete Willy van Kempen seine Ausbildung zum Maurer. Im Jahre 1958 legte er seine Meisterprüfung erfolgreich vor der Handwerkskammer in Düsseldorf ab. 1960 wurde das Baugeschäft in Firma Heinrich van Kempen + Sohn umbenannt und von Heinrich und seinem Sohn Willy geführt. Der Bauhof am Heiligenweg 7 wurde zu klein und ein neues Lager entstand bis 1970 auf der Benzstraße. Am Heiligenweg 7 wurde ein neues Büro errichtet.