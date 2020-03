Unfall in Goch : Baukran in Neu-See-Land auf Rohbau gestürzt

Der durch das Umstürzen eines Baukrans in Neu-See-Land entstandene Schaden hält sich in Grenzen. Foto: Schulmann

Goch Schon wieder ist in Goch ein Baukran umgestürzt. Diesmal ist der Schaden jedoch nur gering.

(nik) Schon wieder ist in Goch ein Baukran umgestürzt. Diesmal blieb der Schaden aber sehr gering: Der Kran war am Dienstagabend am Rand des Neubaugebiets „Neu-See-Land“ gegen einen Rohbau gekippt, der noch lange nicht fertiggestellt ist. Es fielen nur wenige Steine von einer Mauer der ersten Etage herab. Die Feuerwehr musste sich um die Sache gar nicht kümmern, wie deren Pressesprecher auf RP-Anfrage berichtete. Mitarbeiter der Firma „Giebels und Strack“ waren am Mittwoch damit befasst, den Kran aufzurichten und abzubauen. „Wir nehmen ihn mit, damit überprüft werden kann, was da los war“, hieß es auf der Baustelle. Der Kran gehöre dem Bauunternehmer, der das betroffene Einfamilienhaus errichte.