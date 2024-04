Bernd Prieske in Goch Der Baukirchmeister geht von Bord

Dass ihre langjährige Arbeit in Vergessenheit gerät, das müssen Bernd Prieske, Britta Gemke und Uwe Weinert nicht befürchten. Die drei Presbyter aus Goch waren in einer Zeit aktiv für ihre evangelische Kirchengemeinde, in der extrem viel bewegt wurde. Nicht zuletzt baulich, woran jedes Mal Baukirchmeister Bernd Prieske maßgeblich beteiligt war. 17 Jahre lang gehörte der Gocher der ehrenamtlichen Gemeindeleitung an, 16 Jahre lang war Kollegin Britta Gemke dabei, zwölf Jahre Uwe Weinert. Alle drei wurden jetzt aus ihrem Dienst verabschiedet, denn bei den jüngsten Presbyteriumswahlen der rheinischen Kirche im Februar waren sie nicht neu angetreten. Für die insgesamt 45 Jahre, die die drei sich engagierten, wurde ihnen jetzt von den Hauptamtlichen gedankt.