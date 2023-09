Aktion im Oktober Beim Bauernmarkt Lindchen kann man Kartoffeln selber sammeln

Frische Erde anzufassen, zu riechen und zum Schluss die selbst geernteten Kartoffeln in der Hand zu halten, das sei gerade für Kinder eine besondere Erfahrung. Gesammelt werden kann im angegebenen Zeitraum von montags bis freitags zwischen 10 und 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober, hat das Kartoffelfeld ebenfalls geöffnet, am Sonntag, 1. Oktober hingegen nicht.