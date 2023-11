Umweltausschuss tagt Gemeinde Uedem will ein Mobilitätskonzept erstellen

Ein zweiter Tagesordnungspunkt schließt sich an das Thema an: Die Ratsfraktion der Grünen möchte, dass das integrierte Mobilitätskonzept durch ein externes Planungsbüro erstellt wird, das auch für das Klimaschutzkonzept verantwortlich zeichnet. Die Verwaltung empfiehlt der Lokalpolitik, dem Antrag zuzustimmen. Zumal die zu erwartenden Kosten in Höhe von 60.000 Euro zum großen Teil gefördert werden: 80 Prozent (48.000 Euro) übernimmt das Land.