Verwaltung legt Bericht vor Ringschluss wird Thema Nummer eins in Goch

Der spannendste Tagesordnungspunkt der Sitzung des nächsten Gocher Bau- und Planungsausschusses am Donnerstag, 22. Februar, 18 Uhr, dürfte ein Bericht der Verwaltung sein: Fachbereichsleiter Wolfgang Peiter wird über den Sachstand zum Ringschluss und zum Bahnübergang Kalkarer Straße informieren. Bekanntlich ist in den kommenden Jahren die Fortführung des Ostrings unter der Bahntrasse mit Anschluss an den Nordring in Höhe der Stadtwerke geplant. Und wenn Autofahrer nicht mehr durch die Innenstadt müssen, um zum Beispiel aus Kalkar kommend Richtung Kleve zu fahren, kann auch der Bahnübergang an der Kalkarer Straße geschlossen werden.