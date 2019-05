Uedem : Uedem in Sorge wegen der B 67n

Viele interessierte Uedemer Bürger kamen zur Informationsveranstaltung zum Bau der B 67n. Vor allem wollten sie wissen, wie nahe ihnen die geplante Straße rückt. Foto: Anja Settnik

UEDEM Sie ahnen, dass der Bau der Straße nicht zu vermeiden sein wird. Aber die Uedemer haben anders als die Kalkarer große Bedenke wegen des Weiterbaus der B 67. Informationstag im Bürgerhaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

In der Papierform klingt’s ganz logisch: Durch die B 67n entsteht ein Lückenschluss im Fernstraßennetz. Die Verbindung vom bisherigen Bauende der B 67 bis zur A57 sieht der aktuelle Bundesverkehrswegeplan als ein Vorhaben mit vordringlichem Bedarf, also mit höchster Dringlichkeit. Kalkar bejubelt die Entscheidung, denn die deutlich bessere Anbindung an die Autobahn wird insbesondere für das Industriegebiet in Kehrum als notwendig angesehen. In Uedem jedoch fürchten die Bürger vermehrten Schwerlastverkehr und beklagen den erheblichen Eingriff in die Natur. Jeder, der Genaueres wissen wollte, war eingeladen, ins Bürgerhaus Uedem zu kommen, wo Mitarbeiter von StaßenNRW die Planungen erläuterten.

Die Veranstaltung markierte den Beginn des Planfeststellungsverfahrens, an dessen Ende der Beschluss zum Bau stehen soll. Nach bisherigen Berechnungen soll es Ende 2020 so weit sein. Im Rat hatten die Fraktionen vor wenigen Tagen darüber debattiert, ob Eile geboten sei, dem Verkehrsministerium schon mal die Anregungen der Uedemer Politik zukommen zu lassen. Insbesondere sorgen sich viele Menschen darum, dass eine anscheinend priorisierte Kraftfahrstraße den Transportweg zur Zuckerfabrik negativ beeinflussen könnte. Langsame Trecker-Gespanne dürfen da nämlich nicht drauf und würden vermutlich durch die Ortsmitte fahren. Und mancher Landwirt sieht sich von seinen Feldern abgeschnitten und große Umwege auf sich zukommen.

Info Das Langzeitprojekt Bundesstraße 67 neu Sinn Die B 67 n ist die geplante Fortsetzung der Bundesstraße 67 Richtung A 57. Die Wirtschaft vor allem in Kalkar erwartet die Anbindung seit Jahrzehnten. Vorhaben Der Neubau wird dreispurig mit wechselseitig angeordnetem Überholstreifen. An Knotenpunkten sind Ampeln nötig.

Der Großteil der Bürger, die zur Versammlung kamen, hatte persönliche Interessen und Sorgen um die grüne Heimat. Wie schon vor vielen Jahren würden viele Uedmer am liebsten eine ortsnahe Umgehung sehen, die den Verkehr aus den Wohngebieten heraus hält. Doch jetzt geht’s erstmal um die B 67n zwischen Kevelaer-Kervenheim und Kalkar-Kehrum. Große Karten mit der geplanten Trasse stießen auf größtes Interesse. Viele Anlieger drückten sich ganz nahe an die Pläne, um zu schauen, wie nahe ihr Haus an der künftigen Schnellstraße liegt. Denn wer in Uedemerfeld oder Keppeln lebt, genießt bisher ein ausgesprochen ruhiges Wohnumfeld. „Wenn die Straße wie geplant ausgebaut wird, können wir die Hütte verkaufen“, schimpfte einer. Der Nachbar fügte hinzu: „Das will dann bloß keiner mehr haben oder Du kriegst nichts mehr dafür.“ Das mag übertrieben sei, aber die Straße wird fraglos gebaut, um viel Verkehr und gerade schwere Lastwagen aufzunehmen. Die Eigentümer und Betreiber von Reitbetreiben und Gasthöfen sind sich in ihrer Ablehnung ebenfalls einig.

Christoph Jansen von Straßen NRW ließ im Gespräch mit Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD auch keine Zweifel daran, dass die Behörde eine dreispurige Kraftfahrstraße als geeignete Variante ansieht. Denn zweispurige Bundesstraßen mit Ausweichstreifen für gelegentliches Überholen würden nicht mehr bewilligt. „Die sind sehr gefährlich und unfallträchtig.“ Die Bedenken aus Uedem werde man aber natürlich in die Überlegungen einbeziehen. „Sie können gerne einen Brief schicken, aber uns genügt im Grunde das Stimmungsbild, das wir hier aufnehmen“, meinte Jansen. So richtig beruhigt sahen Michael Lehmann und Jörg Lorenz (SPD) nach dieser Aussage nicht aus.