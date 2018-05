Goch: Basilika: Chor singt in Zukunft unten

Basilika: Chor singt in Zukunft unten

In Zukunft sollen Chöre nicht mehr auf der Orgelbühne stehen und singen. Stattdessen werden sie an der Nordempore ihren Platz haben. Foto: Gottfried Evers

Goch Ein neues Konzept soll gleich mehrere Vorteile haben: bessere Akustik, mehr Nähe zu den Gläubigen und mehr Sicherheit. Die Erprobungsphase hat begonnen.

Als ein Chorleiter hörte, dass er in Zukunft nicht mehr auf der Orgelempore der Kevelaerer Basilika mit seinem Chor singen könne, sorgte das zunächst für Erstaunen. Tatsächlich befindet sich gerade die Neuplatzierung von Chören in der Erprobungsphase, das gilt auch für den Basilikachor. Ab sofort sollen die Sänger vorne links an der Nordempore Aufstellung nehmen.