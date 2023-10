Dorf in Goch Warum das Logo einer Punkrockband künftig am Brauchtumsbaum in Kessel hängt

Die Bandmitglieder von Alfred Johnson sind allesamt in Kessel aufgewachsen. Bei einem Auftritt beim diesjährigen Pfarrfest in Kessel stellten sie ihren eindrucksvollen Sound zur Schau. Was für die meisten Festbesucher eine angenehme Überraschung war, entwickelte sich schnell zu einem unvergesslichen Highlight. Der Platz vor der Bühne füllte sich rasch, die Zuschauer erlebten eine 60-minütige Show. So gab es sogar einen kleinen Circle-Pit, eine Form des Moshpits, in der die Konzertbesucher zusammen in einem großen Kreis laufen.