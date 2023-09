Café oder Restaurant? Ideen für den Gocher Bahnhof gesucht

Heimatfans denken bei dem Begriff „Bahnhof Goch“ möglicherweise an ihr Faller-Modell im Hobbykeller, das den Gocher Bahnhof einstmals als Muster für ein klassisches Bahnhofsgebäude nutzte. Andere bringen mit der Örtlichkeit eher verspätete oder ausfallende Züge in Verbindung. Wenn sie in der Umgebung spazieren oder mit dem Auto von der Klever Straße Richtung Innenstadt fahren, werden sich aber nicht wenige fragen, warum der schöne große Vorplatz nicht genutzt wird.