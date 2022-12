Regional und saisonal kochen Bäuerin Rita Hesseling hat ihr erstes Kochbuch geschrieben

Wem es an Phantasie fehlt, der kann auf der Lindchen-Internetseite Rezepte finden oder sie sich gleich im Laden an einem Terminal selbst ausdrucken. Oder eben im Kochbuch der Bäuerin blättern. Rita Hesseling weiß, dass in vielen Familien das Kochen keine ganz so große Rolle mehr spielt, die Zeit ist oft knapp, „aber manchmal fehlt auch einfach nur die Inspiration“. Ein Gang über den Wochenmarkt oder der Besuch des Bauernmarkts Lindchen mit all den frischen, farbenfrohen und gesunden Sachen hat schon manchen dazu gebracht, mal wieder kochend kreativ zu werden.