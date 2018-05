Goch : Awo-Montagsfrühstück mit Bettina Trenckmann

Goch Am kommenden Montag, 4. Juni, bietet die AWO Goch in der Seniorentagesstätte Am Markt 15 in Goch wieder ihr monatliches Montagsfrühstück an. Beginn ist um 9 Uhr (Einlass ab 8.45 Uhr) und Ende gegen 11 Uhr.

Im Anschluss an das Frühstück wird die Richterin am Landgericht Kleve und AWO-Kreisvorsitzende des AWO Kreisverbands Kleve, Bettina Trenckmann, wieder als Referentin zu Gast sein, dieses mal mit dem Thema "Erbrecht".

Der Kostenbeitrag für das Frühstück beträgt drei Euro pro Person, die Infoveranstaltung ist wie immer kostenlos und für jedermann zugänglich, nicht nur für AWO-Mitglieder.



Die Ehrenamtler der AWO freuen sich natürlich über jeden, der durch eine Mitgliedschaft (ab 2,50 Euro monatlich) oder eine kleine Spende die Arbeit des Sozialverbands AWO unterstützen möchte.

Und wenn sich jemand selbst für die ehrenamtliche Tätigkeit interessiert, können Informationen dazu entweder während der Veranstaltung unter Telefon 02823 4198048 oder unter der E-Mail-Adresse vorstand_awo_goch@freenet.de angefragt werden.

(RP)