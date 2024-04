Avantgarde-Fotografin aus Goch Aenne Biermann vor dem Vergessen gerettet

Sie ist erst die zweite Frau in Goch, nach der eine Straße benannt wurde, und in der (städtischen) Liste der berühmtesten historischen Persönlichkeiten Gochs fehlt sie komplett: Aenne Biermann, eine der wichtigsten Fotografinnen der deutschen Geschichte, geboren 1898 in Goch, gestorben 1933 in Gera. Eine filmische Dokumentation erinnert am Dienstag, 9. April, 23.15 Uhr, auf dem TV-Sender ARD alpha an die Gocher Künstlerin. „Kunst, Raub und Rückgabe – Vergessene Lebensgeschichten“, heißt das Werk, das auch in der ARD-Mediathek zu finden ist.