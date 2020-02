Wir empfehlen : Autoren aus der Region lesen im Gocher Goli

Sascha Düffels liest im Gocher Goli am 4. März. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Passend zur Buchmesse in Leipzig stellen A.J. Marini, Helke Kranz und Sascha Düffels am 4. März um 19.30 Uhr ihre Werke vor.

(RP) Den Aktiven des Goli-Vereins liegt es am Herzen, das historische Lichtspielhaus für Künstler der Heimatregion zu öffnen. Da trifft es sich gut, dass der Pagina Verlag aus Goch kurz vor der Buchmesse in Leipzig am 4. März um 19.30 Uhr im Goli-Theater unter dem Titel „Autorenlesung 2020“ eine Lesung mit drei Künstlern aus der Region veranstaltet.