Unfall in Keppeln : Autofahrer prallt gegen Baum

Keppeln Schwerer Verkehrsunfall in Uedem: Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion berichtet, kam es am Freitag (21. Februar) gegen 14.20 Uhr auf der Klever Straße zwischen Kreisverkehr Bauernmarkt Lindchen und der Ortschaft Keppeln zu einem Alleinunfall.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die Klever Straße in Uedem gesperrt. Der Verkehr wird ab dem Kreisverkehr am Bauernmarkt Lindchen sowie in Keppeln an der Rickenstraße umgeleitet.