Autodiebe : Autodiebe landen mit BMW in der Niers

WEEZE Weezer Autodiebe scheitern an einer Holzbrücke für Fußgänger.

Die Autodiebe kamen nicht weit: Mit ihrem gestohlenen BMW landeten sie in der Niers. Vermutlich, weil sie sich in der Gegend nicht so gut auskannten. Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter auf unbekannte Weise einen weißen BMW X4 geknackt, der auf einer Garageneinfahrt an der Sent-Jan-Straße in Weeze stand. Mit dem Wagen fuhren die Diebe bis auf den Gesseltweg und wollten vermutlich über die Brücke fahren. Dummerweise ist die Holzbrücke nur für Fußgänger gedacht. Mauern verengen die Fahrbahn so, dass kein Auto durchpasst. Die Polizei vermutet, dass die Unbekannten den Mauern ausweichen wollten, dabei die Kontrolle verloren und mit dem Wagen den drei Meter tiefen Abhang in die Niers herunterrutschten. Der BMW blieb mit der Schnauze im Wasser stecken. Zeugen entdeckten den verlassenen Wagen um 4.50 Uhr.