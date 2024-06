Preis in Berlin Dorfauto-Projekt aus Goch ausgezeichnet

Knapp 70 Bewerbungen waren zum diesjährigen Wettbewerb eingereicht worden. Auszeichnungen in Bronze, Silber und Gold wurden in den Kategorien, Digitalisierung, Energie, Entsorgung, Mobilität und Wasser/Abwasser vergeben. In der Kategorie Mobilität geht der Preis in Gold an die Stadtwerke Goch mit dem „Dorfauto“-Projekt. Das Dorfauto fährt mittlerweile in fünf Gocher Ortsteilen – in Hassum, Hommersum, Kessel, Asperden und Pfalzdorf. Mehr als 50 ehrenamtliche Fahrer und Koordinatoren sind Teil des Dorfauto-Teams und setzen die Fahrten um. Das E-Auto wird kostenfrei von den Stadtwerken Goch zur Verfügung gestellt. In den ländlich geprägten Ortsteilen der Stadt leben viele eingeschränkt mobile Menschen.