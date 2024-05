Streitfrage Niers-Kendel-Schule Auszählung des Gocher Bürgerentscheids live bei YouTube

Noch bis Donnerstag, 23. Mai, 16 Uhr können sich die Gocher am Bürgerentscheid der Initiative „Schule bleibt“ beteiligen – per Briefwahl, das Einwerfen der Unterlagen ist auch am Rathaus möglich. Bis zu diesem Nachmittag müssen alle Stimmen im Rathaus eingegangen sein. Die Auszählung des Ergebnisses erfolgt sofort im Anschluss.