Bauen in Goch : Startschuss fürs Altenheim in Neu-See-Land

Goch (jul) Gochs größtes Neubaugebiet, das Neu-See-Land auf dem 27 Hektar großen Gelände der ehemaligen Reichswaldkaserne, bekommt ein Altenheim. Den Startschuss dafür gab am Donnerstagabend der Bau- und Planungsausschuss der Stadt Goch.

Damit ist die 1,8 Hektar große Fläche hinter dem Jugendzentrum Astra Richtung See gemeint. Sechs Mehrfamilienhäuser mit 45 bis 60 Wohneinheiten sowie ein Altenheim mit 80 Pflegeplätzen und 15 Altenwohnungen sind dort geplant. Wer der Betreiber des Altenheimes sein wird, wird noch nicht gesagt, der Vorhabenträger ist der Rheinischen Post jedoch bekannt. Ein Investor von außen, der bei der Stadt Goch den Wunsch äußerte, dort ein Pflegeheim und Wohnungen zu errichten. Aus diesem Grund muss die Gesamtplanung aus dem Jahr 2012 auch überarbeitet werden. „Die Anpassung der Gesamtkonzeption erfolgt im Spannungsfeld zwischen dem rationellen Betrieb eines Seniorenpflegeheimes und dem städtebaulichen Konzept aus 2012 unter Berücksichtigung der im Bürgerwerkstattverfahren entwickelten Regeln“, so steht es auch in der Anlage 1 des Bebauungsplans.

Stadtbaurat Dominik Bulinski erläuterte im Bauausschuss noch weitere Details. So sollen die sechs Mehrfamilienhäuser zwei Vollgeschosse plus ein Staffelgeschoss bekommen. „Die Gebäude sind maximal 10,25 Meter hoch“, sagte Bulinski. Das Altenheim mit einer Nutzfläche von 5500 Quadratmeter soll drei Vollgeschosse plus ein Staffelgeschoss haben. Alle Gebäude bekommen voll begrünte Flachdächer. Stellplätze und Garagen sollen unterirdisch gebaut werden. Dazu wird es einen Spielplatz auf einer öffentlichen Grünanlage geben. „Außerdem werden 41 Bäume in diesem Gebiet gepflanzt, fünf Bäume konnten erhalten bleiben“, so Bulinski.