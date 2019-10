Kalkar : Viele Teilnehmer für „Top4the Job“ angemeldet

So warben die Veranstalter für die Ausbildungsmesse 2018. Auch diesmal gibt’s wieder Stilberatung und vergünstigte Bewerbungsfotos.

Kalkar Praktische Tipps von Azubis und „alten Hasen“ gibt’s bei der Ausbildungsplatzbörse in Kalkar. Sie findet am Mittwoch, 9. Oktober, von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.

(RP) In der letzten Schulwoche vor dem Beginn der Herbstferien findet im Pädagogischen Zentrum des Schulzentrums Kalkar auch in diesem Jahr wieder die Ausbildungsplatz- und Studienbörse „top4thejob“ statt. „Die Zahl der Aussteller ist erneut weiter angestiegen, die Palette der Ausbildungsberufe und Studiengänge, die wir vor Ort präsentieren können, ist schon beeindruckend“, erklären Andrea Wälbers und Bruno Ketteler von der Wirtschaftsförderung Kalkar.

Am Mittwochabend, 9. Oktober, gibt es zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr praktische Tipps und Hinweise auf der Service-Insel. Dort sorgen das Fotostudio Mörsen für Bewerbungsfotos zum Messepreis, das Haarstudio New Wave für ein perfektes Styling und Maßkonfektion Switalla für das passende Outfit. Personalcoach Ursula Jockweg-Kemkes (top3consult, Geldern) gibt Tipps zum Bewerbungsgespräch, und die Wirtschaftsjunioren des Kreises Kleve bieten einen kostenlosen Bewerbungsmappen-Check.

„In diesem Jahr sind knapp 60 Unternehmen und Bildungseinrichtungen am Start“, sagt Bruno Ketteler. Dazu gehören große Discounter und Industrieunternehmen ebenso wie kleinere Handwerksbetriebe. „Und was gibt es bei einer solchen Palette besseres, als seine Fragen zu Ausbildung, Praktikum, Weiterbildung oder Studium direkt im persönlichen Gespräch klären zu können.“

„Top4thejob“ richtet sich auch in diesem Jahr zusätzlich an Schüler aus den Nachbarkommunen Kalkars. Die umliegenden Schulen wurden mit Flyern versorgt. Die Firmen werden also mit vielen Schülern ins Gespräch kommen.