Schule : Gaesdonck präsentiert sich Interessenten diesmal digital

GOCH Ein Tag der offenen Tür mit vielen Menschen in den Schul- und Internatsgebäuden sei angesichts der Corona-Inzidenz nicht zu verantworten. Deshalb gibt’s die Infos diesmal digital.

Wie bekommt unser Kind die besten Zukunftschancen? In welcher Umgebung entfaltet es seine Fähigkeiten und Begabungen? Was ist eigentlich das Besondere am Tagesinternat – und wie passt das zu meinem Training im Sportverein? Solche Fragen stellen sich viele Eltern am Ende der Grundschulzeit. Ähnliche Fragen bewegen aber auch Schüler, die bereits auf einer weiterführenden Schule sind, bald ihren mittleren Schulabschluss erlangen und nun gerne Abitur machen möchten. Normalerweise gibt es Antwortenauf alle Fragen beim Tag der offenen Tür, der zudem immer eine Art „Familienfest“ mit Musik vom Schulorchester, Marmeladenverkauf und Führungen durch die Jugendlichen ist. Darauf wird diesmal zur Sicherheit aller verzichtet.