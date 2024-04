Auftritt in Goch Comedian Kai Magnus Sting kommt ins Kastell

Das Programm heißt „Ja, Wie? Tacheles und Wurstsalat“, der Abend findet in Kooperation mit mit der Kulturbühne Goch statt. „Wo kriege ich Wissen her, wenn ich keins habe? Warum komme ich mir im Baumarkt überflüssig und verloren vor? Warum ist das intelligente Leben zu schlau für mich? Warum hängt immer alles miteinander zusammen? Und warum eigentlich immer ich?! Das sind Fragen, die sich Kai Magnus Sting so stellt und mit denen er bei seinem Publikum seit vielen Jahren punktet. Bei so schwierigen Fragen helfe nur „Tacheles“, sagt er. Und Wurstsalat. Der Comedian glaubt, dass seine Zuhörer ähnliche Probleme haben wie er selbst. Und falls nicht, dann haben sie Glück, meint er. Sein Management bewirbt ihn so: das Aussehen eines Bruders von Heinz Erhardt, von Typ her ein Ruhrgebiets-Tarantino: schnell, witzig, spontan, skurril, absurd und unfassbar lustig. Ein krawattentragender Humoravantgardist.